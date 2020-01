Slachtoffer schietpartij Haarlem is Burak Arslan (29)

De man die woensdagavond bij de Jopenkerk in Haarlem werd doodgeschoten is de 29-jarige Burak Arslan uit Beverwijk. Dat is door vrienden van het slachtoffer bevestigt aan website Boevennieuws. De Turkse Beverwijker werd woensdagavond rond 21.00 zwaargewond aangetroffen op de Gedempte Voldersgracht en overleed in het ziekenhuis. Er is een 21-jarige Haarlemmer aangehouden als verdachte.

Zwitserse amateurclub

Arslan runde naar verluidt snackbar Onder den Toren in Wijk aan Zee. Ook was hij middenvelder bij de Zwitserse voetbalclub FC Sportfreunde 1924 uit Basel, dat hem herdenkt op hun Facebook-site. ‘Rust in vrede Arslan Burak, onze middenvelder heeft onze aarde verlaten. Zelfs als je lang niet in ons midden bent geweest, heb je ons team gevormd met je rustige aard en humor. Wij zijn met u en uw gezin met onze gedachten.’

Motief onduidelijk

Arslan staat op een teamfoto van oktober 2019 en speelde die maand voor de winterstop één wedstrijd voor amateurclub FC Sportfreunde 1924. Het is onduidelijk wat hij als Beverwijker en nieuwe speler van de club helemaal in Zwitserland te zoeken had. Het motief voor de schietpartij is nog onbekend. Of de 21-jarige Haarlemmer de schutter is, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en roept getuigen op om zich te melden.

Eerste geweldsdode

Burak Arslan is de eerste geweldsdode in Nederland in 2020, tenminste, als Raisa Fairbairn (28), niet door geweld om het leven is gekomen. Deze Rotterdamse danslerares is in de vroege morgen van 7 januari bij de Watertaxi achter Hotel New York uit het water gehaald maar enkele dagen daarna in een ziekenhuis overleden. De politie heeft twee maal het publiek gevraagd of de vrouw in de nacht van 6 op 7 januari nog is gezien.