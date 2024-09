‘Slachtoffer schietpartij Zwolle eerder doelwit liquidatiepoging’

Connect on Linked in

Het slachtoffer dat vrijdagavond laat gewond raakte bij een schietpartij in Zwolle, is de 31-jarige Emin Y. Dat schrijft RTV Oost. Y. raakte in oktober 2019 ook al gewond bij een liquidatiepoging, toen hij in een stilstaande auto werd beschoten in de Zwolse wijk Holtenbroek.

Salvo’s

Emin Y. werd vrijdagavond tegen middernacht met een automatisch vuurwapen beschoten op het terrein van voetbalclub FC Ulu Spor aan de Luttekeweg. Hij werd met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleefde de aanslag. In de wijk werden salvo’s uit een automatisch wapen gehoord. Getuigen spreken van “mitrailleurschoten”.

‘Ondergedoken’

Anderhalf uur later werd een Zwollenaar door de politie aangehouden op de Eemlaan in de wijk Aa-landen. Het zou gaan om de 22-jarige R.Y. met wie Emin Y. al langer een conflict over drugs had. Daarbij zou Emin Y. een boete hebben geëist van R.Y. De verdachte zou volgens omstanders zelfs enkele maanden in Turkije ondergedoken hebben gezeten voor het slachtoffer.

AK-47

De 22-jarige schutter werd vrijdagnacht aangehouden met een vuurwapen in zijn auto. Volgens website 1Zwolle gaat het om een Kalasjnikov. R.Y. zou vrijdagavond door Emin Y. zijn uitgenodigd in het clubhuis bij sportpark het Hoge Laar. Daar worden geregeld kaartavonden gehouden.

RTV Oost schrijft dat Emin Y. vooraf zou hebben gezegd dat hij een constructief gesprek wilde hebben, maar dat liep volgens omstanders volledig uit de hand. R.Y. zou daarna een wapen zijn gaan halen en hebben geschoten op Emin Y.

Autobranden

Eerder deze week werden ’s nachts de auto’s van de vader van het slachtoffer en de moeder van de verdachte in brand gestoken. Ook werd een voordeur eruit geblazen met een explosief.

Eerdere moordpoging

Emin Y. was al eerder doelwit van een liquidatiepoging. In oktober 2019 werd hij op de Bachlaan in de wijk Holtenbroek beschoten toen hij in een stilstaande auto zat. Hij raakte daarbij gewond aan zijn schouder.

Jaemy P. zou de bestuurder van de auto zijn geweest van waaruit werd geschoten door Abas M. De vluchtauto zou daarna in Zwolle-Zuid in brand zijn gestoken door de Zwols/Molukse P. en de Zwolse Fabienne van den R. alias “Het Meisje”.

Zwolse drugsoorlog

De Afghaanse broers Abas en Idris M. werden in 2021 veroordeeld tot 19 en 13 jaar cel. Zij gaven leiding aan grootschalige drugshandel, pleegden liquidatiepogingen, beraamden moorden en gebruikten grof geweld. Fabienne van den R. kreeg zes jaar cel.

Ook Jaemy P. zat een celstraf uit. Hij raakte in september 2023 zwaargewond toen hij werd beschoten bij een coffeeshop in de Van Karnebeekstraat.

