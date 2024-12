‘Slachtoffer schietpartij Zwolle gericht in been geschoten’

AK-47 De man heeft half september bij sportpark Het Hoge Laar de plaatselijk bekende drugscrimineel Emin Y. met 25 kogels met een AK-47 beschoten. Het slachtoffer raakte daarbij gewond in zijn been en pols. De schietpartij was pal naast een voetbalkantine, waardoor volgens het Openbaar Ministerie ook anderen hadden kunnen worden getroffen. Bovendien gaat het Openbaar Ministerie uit van een poging tot doodslag.

Getuigen legden het tweede salvo uit het aanvalsgeweer vast.

De verdachte ontkent Emin Y. te hebben willen liquideren. Zijn advocaat, Yehudi Moszkowicz, stelt dat duidelijk is dat er geen kogels boven heuphoogte zijn afgeschoten, en dat van een afstand van anderhalve meter.

Moszkowicz onderstreepte ook dat er ruzie was en is gedreigd met wapens.

Parallel onderzoek

Moszkowicz wil inzage in een parallel lopend onderzoek waarin Emin Y. verdachte is, dat gaat over een ernstig conflict tussen drugsdealers. Uit een telefoon van een drugslijn zouden klantenlijsten zijn gekopieerd en verhandeld. Volgens de advocaat zijn er aanwijzingen dat Y. mensen heeft laten martelen.

Dinsdag deed de politie invallen die verband houden met dat onderzoek.

Er is een gijzeling en een schietpartij geweest en er zijn verschillende auto’s in brand gestoken, ook zijn er bedreigingen geweest en explosieven ontploft.

Emin Y. zou zijn aangehouden, naast verschillende anderen.

