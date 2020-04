Slachtoffer steekpartij A’dam-Zuidoost overleden, verdachte opgepakt

Connect on Linked in

Het slachtoffer dat zaterdagavond zwaargewond raakte bij een steekpartij op de Agatha Christiesingel in Amsterdam-Zuidoost is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Het gaat om een 53-jarige man uit Ouderkerk aan de Amstel. De politie hield zaterdagnacht rond 01.50 een 48-jarige verdachte uit Hilversum aan.

Beelden

Het slachtoffer werd rond 19.10 op de Agatha Christiesingel in Venserpolder (de Bijlmer) neergestoken. Na reanimatie werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. Op sociale media gingen beelden rond van het incident. Op een van de video’s is te zien dat twee mannen ruzie hebben op straat en dat het slachtoffer wordt gestoken. Hij zakt even later in elkaar. Kort daarna rijdt er een auto weg. Naast het slachtoffer blijft er ook nog een andere persoon achter.

De 48-jarige verdachte uit Hilversum zal vandaag worden gehoord. De recherche doet nog onderzoek naar de omstandigheden en is op zoek naar getuigen.