Slachtoffer steekpartij Amsterdam overleden, minderjarigen vast

Een man die dinsdagmiddag in Amsterdam Nieuw-West is neergestoken is dinsdagavond aan zijn verwondingen overleden, aldus de politie. De politie heeft drie minderjarige jongens aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het steekincident.

Nijmegen

Rond 16.15 kreeg de politie een melding van een steekincident aan Meer en Vaart. Toegesnelde agenten vonden een zwaargewonde man (29) uit Nijmegen op straat. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis maar overleed later in de avond toch aan zijn verwondingen. Volgens de politie blijkt het erop dat de man bij een ruzie, waarbij meer mensen waren betrokken, met een mes is gestoken.

Jongens

Agenten hielden vrijwel direct twee jongens aan: een 16-jarige jongen uit Amstelveen en een 15-jarige jongen uit Uithoorn. Een derde verdachte is woensdag aangehouden: een 16-jarige jongen uit Amsterdam. Alle verdachten zitten nog vast. Zij zitten in beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. In dit stadium wil de politie daarom geen nadere informatie geven.