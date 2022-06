‘Slachtoffer steekpartij Vlissingen is rapper D-Double (New Wave)’ (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een steekpartij aan de Vincent van Goghlaan in Vlissingen is woensdagavond rond 17.45 een 31-jarige man uit Vlissingen gewond geraakt. Een bron meldt aan Crimesite dat het gaat om de 31-jarige Reginald F., alias rapper D-Double, bekend van het Nederlandse hiphopcollectief New Wave. De politie heeft dat niet bevestigd en onderzoekt wat er gebeurd is.

Door Roel Janssen

D-Double zou zijn neergestoken in dezelfde straat als waar hij woont. Het slachtoffer was al weg toen hulpverleners ter plaatse kwamen. Volgens de politie is het slachtoffer op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. Door agenten is daar met hem nog een gesprek gevoerd, maar hij gaf aan dat hij niet gewond geraakt was door een misdrijf.

Zowel het slachtoffer als getuigen willen niets verklaren, meldt de politie donderdagochtend.

Getuigen zwijgen

De Vincent van Goghlaan was enige tijd afgesloten voor onderzoek. Daarbij zijn sporen veiliggesteld en werd ook buurtonderzoek verricht. De politie zegt dat eventuele getuigen tijdens het onderzoek geen medewerking verleenden. Na overleg met de officier van justitie is vervolgens besloten dat het onderzoek werd afgerond zonder verder resultaat. Er is niemand aangehouden voor de steekpartij.

Dodelijke klap

In 2014 werd Reginald F. vrijgesproken van de dodelijke mishandeling van zijn plaatsgenoot Gerrit Planken (40), die op 16 juli 2009 in Vlissingen met één klap gedood werd. F. werd verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met de dood als gevolg. Na een slepend proces en een strafeis van één jaar cel door justitie, werd F. vervolgens door de rechtbank vrijgesproken omdat hij handelde uit noodweer.

Op 16 juli 2009 stond F. met wat vrienden op de kruising van de Bloemenlaan en de Rooseveltlaan in Vlissingen te praten toen Planken de groep passeerde en volgens getuigenverklaringen racistische opmerkingen zou hebben gemaakt. Het latere slachtoffer liet zijn hond uit en was onder invloed van alcohol.

Gescheurde wervelslagader

Gerrit Planken stond bekend als ‘snel opgefokt’. Tijdens de ruzie die ontstond zou hij aan F. een kopstoot hebben gegeven. Vervolgens sloeg F. hem met één vuistslag knock-out. Planken overleed een dag later. Uit sectie bleek dat hij een gescheurde wervelslagader had opgelopen. Volgens het Openbaar Ministerie was dat het directe gevolg geweest van de klap die F. had gegeven.

Popprijs

Rapper D-Double won in januari 2016 met hiphopcollectief New Wave de Popprijs 2015. In New Wave zitten o.a. Ronnie Flex, Lil’ Kleine, Jonna Fraser, Frenna, Bokoesam en Jack $hirak. In 2012 was D-Double de winnaar van talentenjacht The Next MC van het online muziekprogramma 101Barz van BNN. Hij toerde onder meer met rapformatie Hydroboyz uit Amsterdam-Zuidoost.

In 2014 verscheen zijn debuutalbum Jong, Wild en Roekeloos bij het populaire Nederlandse hiphoplabel TopNotch. In 2018 en 2019 bracht hij de albums Nood Breekt Wet en Cash Fetisj uit.

Straatleven

De Vlissingse rapper met Antiliaanse roots bracht ook tracks uit met o.a. rappers Hef, Adje, Kempi, Vic9, Lijpe, JoeyAK, SBMG en Sevn Alias. Hij rapt veel over het straatleven.