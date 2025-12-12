Slachtoffer Zuid-Spaanse cryptomoord is 37-jarige Nederlandse cryptomiljonair

Hij leidde een luxe leven aan de Costa del Sol, woonde in dure huurvilla’s, reed in een donkerblauwe Lamborghini Urus ter waarde van 270.000 euro en pochte over zijn imposante cryptovaluta-portfolio. Maar het leven van een 37-jarige Nederlandse cryptomiljonair nam een dramatische wending, toen hij met zijn partner, een 29-jarige Colombiaanse vrouw, de sleutels van een boerderij wilde ophalen waar ze zich wilden vestigen. Een tussenpersoon riep hen naar een veld en vanaf dat moment ging alles mis.

Gemaskerd

Het onderzoek begon nadat de 29-jarige Colombiaanse vrouw zich meldde op het politiebureau in Malaga, waar zij vertelde dat zij op 3 april 2025 samen met haar partner in de stad Mijas werden aangevallen door drie of vier gemaskerde personen. De man werd in zijn been geschoten toen hij probeerde te vluchtten, waarna beiden in een voertuig werden gesleurd en meegenomen werden naar een woning waar ze urenlang vastgehouden werden. Daar probeerden de ontvoerders toegang te krijgen tot hun cryptowallets om valuta te stelen.

Doodgebloed

De vrouw werd om middernacht vrijgelaten, maar de man werd naar een onbekende locatie gebracht en bleef vermist totdat zijn lichaam 20 dagen later werd gevonden in een bosrijk gebied in Mijas. Hij zou zijn doodgebloed, zijn lichaam toonde naast het schotwond geen tekenen van mishandeling of marteling. Ook waren zijn handen vastgebonden.

Groot zoekgebied

Het onderzoek liep aanvankelijk stroef, zo schijft El Pais. Aanvankelijk was er alleen de aangifte van de vrouw. Haar partner zou geen bekende vijanden of schulden hebben gehad die verband hielden met de ontvoering en het was voor de politie lastig te achterhalen in welk huis ze waren vastgehouden. Het zoekgebied was erg groot en er waren weinig aanwijzingen. Dagenlang werd een groot gebied in Sierra de Mijas doorzocht, maar zonder succes. De ouders van het slachtoffer kwamen uit Nederland om het onderzoek nauwlettend te volgen.

Uiteindelijk werd op 23 april het lichaam van de Nederlander aangetroffen in een bosgebied in Mijas. Een man was een deel van zijn boerderij aan het opruimen bij een beek en vond het lijk van het slachtoffer, bebloed en met gebonden handen.



De Spaanse Nationale Politie meldde donderdag in een persbericht dat het een organisatie had ontmanteld die vermoedelijk betrokken is bij de ontvoering en moord op een man in Mijas (Málaga).

Spaans-Deense verdachten

Op 11 november arresteerden agenten vijf verdachten in Malaga en vervolgden vier anderen in Denemarken, waaronder een man – die in Denemarken een straf uitzit voor een andere ontvoering – en de huurder van het huis waar het paar werd vastgehouden, die ook in Denemarken vastzit voor drugshandel.



De verdachten die in Malaga zijn gearresteerd, worden verdacht van medeplichtigheid bij de ontvoering, het regelen van voertuigen, overboekingen en het verwijderen van bewijsmateriaal. Ze zijn aangeklaagd voor doodslag, wederrechtelijke vrijheidsberoving, gewapende overval, illegaal wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie.

De vijf verdachten die in Malaga zijn aangehouden, zijn voorgeleid bij de rechtbank nummer 2 in Fuengirola en onder voorbehoud vrijgelaten.