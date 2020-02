Print This Post

De politie heeft zaterdagavond een 21-jarige Rotterdammer aangehouden die een vuurwapen in de metro van Rotterdam naar Den Haag bij zich had. Reizigers zagen rond 23.30 in de RandstadRail een slapende man die een vuurwapen droeg. De metro werd daarna stilgezet op station Berkel Westpolder.

Gewaarschuwde agenten overmeesterden de slapende man in de metro en arresteerden hem. De Rotterdammer zit vast. Het vuurwapen is in beslag genomen.