Sluipschuttersgeweer en 10 kilo coke in woontoren Rotterdam

De politie heeft dinsdag een 35-jarige man uit Montenegro aangehouden na een doorzoeking van een appartement in een woontoren in Rotterdam. Bij de inval vond de politie tien kilo cocaïne, een sluipschuttersgeweer met munitie en 30.000 euro cash geld. Het nieuws is pas vrijdag naar buiten gebracht.

De Montenegrijn was op het moment van de inval aan de Binnenrotte in Rotterdam alleen in het appartement. Volgens de politie was er sprake van spookbewoning. De man zit vast op verdenking van drugs- en wapenbezit.