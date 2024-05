Smokkelaars importeerden cocaïne in zonnepanelen

Connect on Linked in

De Spaanse Nationale Politie zegt deze maand een criminele organisatie te hebben ontmanteld die vanuit Zuid-Amerika cocaïne in zonnepanelen in Europa importeerde. Volgens de politie liet de groep containers met zonnepanelen invoeren in Portugese havens om de containers daarna naar verschillende plaatsen in Spanje te rijden.

Zuid-Amerikanen

Er zijn vier Zuid-Amerikanen opgepakt in het onderzoek. Er is bij de arrestaties ook 70 kilo cocaïne in beslag genomen.

Het onderzoek liep al geruime tijd nadat de recherche een tip had gekregen over vervoer van cocaïne naar Spanje in zonnepanelen.

De organisatie had volgens de politie hiervoor in Spanje en Portugal speciaal bedrijven opgericht. De dag voordat een container arriveerde, namen zij contact op met de chauffeur om de eindbestemming van de goederen te wijzigen.

Scanners

Agenten van de Portugese politie ontdekten op 10 april in de haven van Sines (Portugal) een container uit Panama met legale goederen. De container met zonnepanelen was geïmporteerd door een bedrijf gevestigd in Valencia (Spanje).

De agenten van de Portugese gerechtelijke politie deden in de container een fysieke controle. Zonnepanelen zijn gemaakt van polystyreen, ijzergaas en andere ijzeren structuren, wat betekent dat in de panelen verstopte cocaïne in een scanner niet gemakkelijk is waar te nemen.

Na de ontdekking van de cocaïne hield de politie de container in de gaten. In een pakhuis in de provincie Cáceres begonnen vier personen de goederen uit te laden. Daarna greep te politie in.