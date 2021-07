Smokkelpoging 2 kilo coke naar Engeland na kerstinkopen in Nederland

Connect on Linked in

Een 40-jarige man uit Newcastle is in zijn thuisland schuldig bevonden aan de smokkelpoging van 2 kilo cocaïne naar Engeland na een “kerstinkopentrip” met zijn vrouw in Nederland. Het National Crime Agency deed onderzoek nadat een gehuurd busje in december 2016 werd tegengehouden tijdens een controles in de Eurotunnel in het Franse Coquelles.

Eersel

Verdachte Sean Hart reisde op 19 december 2020 met zijn vrouw naar het Brabantse Eersel en vertelde later aan agenten dat de reis als doel had om kerstcadeautjes te kopen en om een ​​motorfiets en onderdelen te verzamelen voor de hobby van familieleden; internationale motorcrossraces.

Dashboard

Na het stoppen van het busje op de terugreis naar Engeland ontdekten grenswachters in het dashboard twee pakketten cocaïne van in totaal 2 kilo. De straatwaarde van de cocaïne zou naar schatting 160.000 Britse pond (188.000 euro) zijn.

Hart werd gearresteerd en is dinsdag door de Crown Court in Newcastle schuldig bevonden aan de poging van het importeren van de cocaïne. Op 15 september hoort hij voor hoelang hij de gevangenis in moet.