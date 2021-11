Sneijder en Kuijt gehoord over criminele goksite

Print This Post

Voormalig profvoetballers Dirk Kuijt en Wesley Sneijder zijn als getuige gehoord over een illegale gokwebsite, die door de zoon van de verdachte drugscrimineel Piet S. zou zijn gerund.

Beeld: Ex-profvoetballer Dirk Kuijt

Illegaal

Dat blijkt uit stukken van justitie waar De Telegraaf en het Algemeen Dagblad inzage in hebben gehad. Het gaat om het onderzoek Taxus, tegen de Rotterdamse verdachte drugscrimineel Piet S. Zijn zoon Freddy zou de organisator zijn geweest achter de illegale goksite Edobet, waar spelers op sportwedstrijden konden gokken.

Inzage

De politie kreeg door het hacken van de beveiligde chatdienst Encrochat inzage in gesprekken op de telefoon van Piet S. Die wezen erop dat zijn zoon bezig was met het opzetten en runnen van een illegale goksite met de naam Edobet. Dat inmiddels niet meer bestaat.

Gehoord

Vandaag kwam naar voren dat profvoetballers Dirk Kuijt en Wesley Sneijder gehoord zijn in deze zaak, omdat zij genoemd werden als deelnemers aan de goksite. Kuyt bekende zelf een tijd met grote bedragen, tot 25.000 euro, te hebben meegespeeld, zoals uit het dossier naar voren kwam.

Wesley Sneijder verklaarde begin dit jaar bij de politie dat hij door de criminele neef van zijn vader, Wout van K., onterecht is genoemd als persoon die borg zou staan voor gokschulden. Hij ontkent zelf te hebben gespeeld. De criminelen achter de goksite bespraken om zijn broer in elkaar te slaan, als Sneijder niet betaalde, zo blijkt uit de chats. Later lieten zij Sneijder verder met rust, toen hij er niets mee te maken bleek te hebben, zo stelt hij zelf.

Wout van K. is een crimineel met een lange staat van dienst, noteerde Vrij Nederland over hem.

Hij is een voormalige autohandelaar die een tijd in de kring van Henk Rommy een tijd actief was. Ook bood hij zich eerder aan als kroongetuige, omdat hij zou weten wie er achter de moorden op bekende criminele kopstukken Jan Femer en Sam Klepper zou zitten. Hij bleek later zeer onbetrouwbaar te zijn voor justitie.

Crimesite schreef eerder over Van K.’s rol als politie-informant.

Ook Kobus Lorsé duikt volgens het AD op in het dossier. Deze inmiddels overleden drugshandelaar bouwde op Edobet een gokschuld van 165.000 euro op. In opgevangen berichten vraagt Freddy S. zijn vader of Lorsé ‘nog geld heeft’.

Witwassen

Hoogleraar Strafprocesrecht Sven Brinkhoff zegt in de krant dat het ‘niet ondenkbaar’ is dat getuige Dirk Kuijt vervolgd zal worden voor zijn gokactiviteiten op een illegale website, die wellicht gebruikt is om geld mee wit te wassen.

Kuijt reed soms naar een pompstation, om zijn winst in contacten aan te nemen. Zelf zegt hij dat hij dit deed om ‘anoniem’ te kunnen spelen.