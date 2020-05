Snelle achtervolgingen door politie leiden tot aanhoudingen

Connect on Linked in

In de avond van woensdag zijn twee mannen opgepakt in een weiland bij een Gelders dorp na een gevaarlijke achtervolging door de politie. Ook in de Rijnmond was er vannacht een aanhouding na een lange politie-achtervolging.

200 kilometer

Op de A1 reed woensdagavond rond 20.45 een auto met snelheden boven de 200 kilometer per uur. De bestuurder negeerde een stopteken. De auto ging nog harder rijden. Vanwege de hoge snelheden en het gevaar stopten de agenten de achtervolging.

Even verderop crashte de auto ter hoogte van het Gelderse dorp Terschuur tegen de vangrail van de snelweg. Twee mannen vluchtten het naastgelegen weiland in en probeerden er via een sloot vandoor te gaan. Aan de andere kant van het water werden ze door twee passanten tegengehouden die hen even later overdroegen aan agenten.

Een automobilist meldde de politie dat de mannen nog iets weg hadden gegooid in het weiland, dat bleek te gaan om ruim 13.500 euro. De arrestanten zijn een 22-jarige man uit Rotterdam en een 27-jarige man uit Den Haag. De politie doet onderzoek naar de twee mannen, de auto en of het geld een legale herkomst heeft.

Zwijndrecht

In Zwijndrecht is in de nacht van woensdag op donderdag na een politieachtervolging een 23-jarige man gearresteerd. Agenten van de Zeehavenpolitie gaven de man rond 02.00 in het havengebied Rotterdam-Europoort een stopteken. Daarop reed hij met zijn Seat in hoog tempo weg.

De achtervolging ging met hoge snelheid via de A15 naar de A16. Bij Zwijndrecht nam de Seat een afslag. Op dat moment waren al meerdere politieauto’s met de achtervolging bezig. Eenmaal in Zwijndrecht zette de voortvluchtige zijn auto aan de kant en probeerde hij te voet weg te komen. Mede door inzet van een politiehond werd hij aangehouden.

De man wordt verdacht van roekeloos rijgedrag. Bovendien zoekt de politie uit of hij een bepaald motief had om er zo vandoor te gaan.