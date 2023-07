Softdrugs gevonden in Amsterdams grachtenpand

Connect on Linked in

De Amsterdamse politie heeft een inval gedaan in een grachtenpand aan het Singel in een onderzoek naar georganiseerde handel in softdrugs. In de woning zijn twee verdachten aangehouden. Dat gebeurde dinsdag al, maar de politie heeft het pas zaterdag naar buiten gebracht.

Zolder

Er is in het pand een voorraad softdrugs aangetroffen. Op de zolder lagen 3500 joints, ruim 15 kilo wiet, 8,5 kilo hasj en 17 gram paddo’s.

Waarschijnlijk was het een stashplek voor een coffeeshop. Coffeeshops mogen maar een beperkte hoeveelheid softdrugs op voorraad hebben in de winkel.

Haarlemmerweg

Het adres aan het Singel kwam in beeld nadat de politie op 14 juni een wietkwekerij had aangetroffen in een pand aan de Haarlemmerweg in Amsterdam-West.

De verdachten zijn een 37-jarige vrouw en een 32-jarige man. Ze worden verdacht van handel in softdrugs