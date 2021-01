Spaans bedrijf bleek dekmantel voor cocaïnesmokkel (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse politie zegt in Valencia een netwerk te hebben opgerold dat cocaïne smokkelde en grootschalig geld witwaste. In de provincies Valencia, Madrid en Malaga zijn 16 mensen gearresteerd omdat ze lid zouden zijn geweest van een criminele organisatie. Er is ruim 420 kilo cocaïne in beslag genomen.

Kokosvezel

De politie had in 2019 een tip gekregen over een persoon die zijn bedrijfsregistratie zou gaan gebruiken om cocaïne te importeren en in september van dat jaar begon het onderzoek. De man had eerst een autobedrijf. Hij gebruikte nu de belastingidentificatiecode van dat vorige bedrijf om kokosvezel uit Costa Rica te gaan importeren.

Het bedrijf verhuisde van een werkplaats naar een grote loods op een bedrijventerrein in de Valenciaanse stad Torrent. Rond de loods was maar weinig activiteit te zien. In het onderzoek stelde de politie vast dat de loods zelfs helemaal leeg was. Op zeker moment werden er containers met cocosvezel uit Costa Rica aangevoerd. Maar de tonnen kokosvezel bleven opgeslagen zonder dat er iets mee leek te gebeuren. De huur van het pand was per maand nog duurder dan de waarde van de kokosvezel die er was opgeslagen.

Veel geld

Ondanks dat het bedrijf kennelijk verliesgevend was kreeg de man geld overgemaakt via verschillende kanalen. Hij richtte daarvan bedrijven op en kocht onroerend goed in Valencia waarin hij een nachtclub wilde beginnen, met een investering van 500.000 euro.

Uiteindelijk deed de politie een inval na een aankomst van een nieuwe container met cocosvezel. Daarin bleek 427 kilo cocaïne te zijn verborgen.

Over de nationaliteit van de verdachten heeft de Spaanse Nationale Politie niets bekend gemaakt.