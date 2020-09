Spaans-Nederlandse operatie tegen wiethandel

Connect on Linked in

In een gezamenlijke operatie van de Spaanse en Nederlandse Nationale Politie zijn zes mensen aangehouden omdat ze op grote schaal wiet van Spanje naar Nederland en Frankrijk zouden hebben vervoerd. De groep gebruikte Indiase specerijen als deklading. Er zijn ook AK-47 geweren in beslag genomen, bij de invallen in Amsterdam, Málaga en Alicante.

672.000 euro

Er is 250 kilo marihuana in beslag genomen. In Spanje en Nederland zijn in 13 panden invallen geweest waarbij zes vuurwapens zijn gevonden, waaronder twee AK-47 aanvalsgeweren en vier pistolen of revolvers. Er is ook meer dan 672.000 euro in contanten gevonden en er zijn elf voertuigen uit het duurdere segment in beslag genomen. Verder beschikte de organisatie over een schip en een vrachtwagen.

Reizen

De organisatie werd volgens de Spaanse politie vanuit Nederland aangestuurd. Verdachten maakten regelmatig reizen naar Malaga en Alicante om zendingen te coördineren die in vrachtwagens op weg gingen naar Noord-Europa. De marihuana was dubbel vacuüm verpakt tussen de specerijen waardoor de geur minder opviel tussen die van de specerijen.

De politie sluit meer arrestaties niet uit. Over de nationaliteit van de verdachten is in Spanje niets bekend gemaakt.