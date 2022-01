Spaans netwerk opgerold dat boten voor hasjtransporten klaarmaakte in kinderdagverblijven (VIDEO)

Connect on Linked in

De Guardia Civil heeft in Zuid-Spanje een netwerk ontmanteld dat hasj smokkelde aan de kust van Andalusië, door middel van hogesnelheids- en recreatieboten. De boten voor drugstransporten werden verstopt en klaargemaakt in kinderdagverblijven in binnensteden.

27 arrestaties

Tijdens de operatie heeft de Guardia Civil 27 mensen opgepakt en negen boten in beslag genomen, waarvan acht met hoge snelheid en één recreatief. Daarnaast zijn 21 voertuigen die voor criminele activiteiten zijn gebruikt in beslag genomen, waaronder vijf trekkers, tien aanhangwagens, twee bestelwagens, een terreinwagen, een kraanwagen en twee auto’s.

Kinderdagverblijven

De operatie begon in januari 2021, toen de Guardia Civil een hogesnelheidsboot vond die verborgen was in een industrieel magazijn in de stad La Luisiana (Sevilla). Tijdens het onderzoek bleek dat de organisatie verschillende plekken had om de hogesnelheidsboten die ze gebruikten voor de hasjtransporten te verbergen en klaar te maken. De boten werden verstopt en klaargemaakt in kinderdagverblijven in binnensteden. Dat gebeurde in Écija en La Luisiana (Sevilla), Aldea Quinta (Córdoba), Colmenar (Málaga) en Villacarrillo (Jaén), Molins de Rey (Barcelona) en Portugal.

De hasj werd in Marokko opgehaald en naar de Andalusische kust vervoerd.

Transportbedrijven

De EAV’s (High-Speed ​​​​Vessels) van de organisatie werden in het buitenland vervaardigd en in vrachtwagens vervoerd. Ze waren meestal twaalf meter lang en hadden drie grote motoren, waardoor ze een grote lading drugs konden vervoeren en hoge snelheden konden bereiken. Uit politieonderzoek bleek dat de EAV’s naar de kinderdagverblijven en vandaar naar de zee werden vervoerd door drie transportbedrijven van een van de arrestanten.