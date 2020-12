Spaans onderzoek tegen Russische maffia in Spanje liep sinds 2013 (VIDEO)

Connect on Linked in

Op verschillende plaatsen in Spanje zijn 23 mensen gearresteerd tijdens een operatie van de Spaanse autoriteiten tegen een witwasnetwerk van de Russische maffia. Volgens de Spaanse Nationale Politie was het netwerk erin geslaagd te infiltreren in Spaanse bank- en overheidsinstellingen. Het onderzoek heeft zeven jaar geduurd.

Virtueel vermogen

De Spanjaarden zeggen dat de verdachten zeer hoog in de hiërarchie zaten en werkten voor verschillende criminele organisaties uit Rusland. Het is het grootste onderzoek tegen de maffia uit Oost-Europa in Spanje van de afgelopen.

Het netwerk had in Spanje advocaten, ambtenaren, politici, zakenmensen en computerhackers in dienst, zegt de politie.

Afgelopen maandag voerden de agenten 18 doorzoekingen uit in Alicante, Madrid, Tarragona en Ibiza. Daarbij zijn vuurwapens, waaronder aanvalsgeweren, 300.000 euro in contanten, diamanten en virtueel vermogen in cryptomunten in beslag genomen.

2013

Het onderzoek begon in 2013 toen de agenten ontdekten dat de Russische maffia Spanje gebruikte als invoerpunt voor geld dat moest worden witgewassen. Dat geld kwam van verschillende criminele organisaties uit de voormalige Sovjet-Unie. Het vermogen werd belegd in discotheken, restaurants en de onroerendgoedsector in toeristische kustgebieden in Spanje.

Parallel aan de investeringen werd geprobeerd mensen om te kopen en werden overheidsinstellingen geïnfiltreerd.

Ibiza

Vooraanstaande Russische criminelen legden frequent bezoeken af aan Alicante en Ibiza. In die plaatsen werden permanent vertegenwoordigers en stromannen gevestigd. Op systematische wijze werd kapitaal in Spanje geïnvesteerd in bedrijven waar geld van onduidelijke herkomst instroomde. Ook bleken er geldstromen vanuit Spanje naar buitenlandse bedrijven te zijn, ook met onduidelijke eigendomsverhoudingen.

De criminele organisaties houden zich wereldwijd met moord, afpersing, drugshandel, wapens, mensenhandel en verduisteringen bezig. Volgens de Spaanse politie hebben ze vertakkingen in heel Europa en breiden ze hun activiteiten uit naar Zuid-Amerika en de Verenigde Staten.

Politici

Een deel van het geld dat Spanje binnenkwam was bedoeld om ambtenaren en politici in strategische sectoren te corrumperen.

De verdachten hadden een krachtig netwerk binnen de Spaanse overheid opgezet, waarmee witwasoperaties werden vergemakkelijkt, en waarmee ze werden beschermd tegen politie- en gerechtelijke onderzoeken. Er waren zelfs vertegenwoordigers actief in de politiek en het openbaar bestuur, aldus de Spaanse politie.