Spaanse crimineel wilde Pablo Escobar imiteren

Een man die wel de Pablo Escobar van Granada is genoemd had zijn huis op het platteland van Andalusië Haciënda Napoles genoemd, naar het landgoed van Pablo Escobar in Colombia. Boven de poort troonde een vliegtuig. Binnen hingen grote foto’s aan de muur waarop de eigenaar en zijn bendeleden met wapens en geld poseerden.

El Nata

De 40-jarige drugshandelaar “El Nata” werd in oktober vorig al gearresteerd maar het onderzoek naar het criminele netwerk waarvan hij één van de leiders was is pas deze week voltooid. In totaal zijn 75 mensen aangehouden in Spanje en Polen. Volgens Europol exporteerde de organisatie grote hoeveelheden marihuana en hasj vanuit Spanje naar Polen.

Er is voor acht miljoen euro aan persoonlijke bezittingen, onroerend goed en contanten in beslag genomen. Het onderzoek heeft 2,5 jaar geduurd.

Ode

De echte Haciënda Napoles had Escobar op 180 kilometer van de Colombiaanse stad Medellín laten bouwen. Het vliegtuig was een ode aan de drugstransporten die Escobar door de lucht liet uitvoeren. De dierentuin en de landingstrip van de echte Haciënda Napoles ontbraken in de finca van El Nata. Volgens de Guardia Civil gebruikte de man het landgoed bij Santa Fe als hoofdkwartier.