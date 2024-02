Spaanse politie : Albanees netwerk aan Costa Blanca groot in de cocaïne (VIDEO)

Connect on Linked in

In Spanje heeft de politie een man gearresteerd die aan het hoofd zou hebben gestaan van een groot netwerk dat vanuit Spanje, Dubai en Latijns-Amerika transporten van cocaïne coördineerde. In het onderzoek is ruim 820 kilo cocaïne in beslag genomen en er zijn totaal zeventien mensen aangehouden.

Jammers

Bij acht doorzoekingen is 226.500 euro aan contant geld, drie sets gps-trackers, dertien voertuigen en twee jammers in beslag genomen.

In de regio Valencia was een carwash het zenuwcentrum, aldus de Spaanse politie.

De Nationale Politie in Spanje spreekt van een organisatie van mensen van Albanese afkomst.

Exclusieve woningen

Het onderzoek begon begin 2023 op basis van informatie over Albanese burgers die in Valencia woonden en zich bezighielden met grootschalige cocaïnehandel en witwassen van geld.

De verdachte leider had verschillende bedrijven met hoofdkantoor in Spanje en reed in luxueuze auto’s. Daarna kwamen exclusieve woningen in beeld en loodsen waar mogelijk drugs werd opgeslagen.

Murcia

In juli vorig jaar ontdekten agenten in de Valenciaanse stad L’Eliana twee auto’s met in totaal 100 pakketten cocaïne. De agenten arresteerden twee chauffeurs die in de regio Murcia, de functie van koeriers vervulden en de cocaïne af moesten leveren aan andere groepen.

Gevlucht met 50 kilo

In september vorig jaar probeerde de politie een auto van de groep te stoppen nadat die met hoge snelheid was gevlucht. De chauffeur reed daarna de agenten aan. De auto werd een paar kilometer verderop achtergelaten, in de achterbak zat 50 kilo cocaïne.

Benicassim

Afgelopen januari ontdekten de agenten in de stad Benicassim een ​​verdacht bestelbusje. Er ontstond een wilde achtervolging naar Denia. Na de achtervolging arresteerden de agenten de bestuurder van het busje toen hij probeerde weg te rennen. In het busje zat 320 kilo cocaïne, gepakt in kartonnen dozen. Ook de twee inzittenden van een auto, die met het busje meereed, werden gearresteerd.