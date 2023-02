Spaanse politie: cocaïne op vissersboot van Italiaanse ‘Ndrangheta

Connect on Linked in

Op de Atlantische Oceaan, op ruim 620 kilometer westelijk van de Senegalese hoofdstad Dakar, is 805 kilo cocaïne in beslag genomen op een vissersboot uit Gambia. Er zijn zeven opvarenden gearresteerd. Volgens de Spaanse Nationale Politie hebben sommigen banden met de Calabrische ‘Ndrangheta.

(beeld is uit archief)

Albanese handelaren

Het politieonderzoek, dat in juli vorig jaar begon, richtte zich op de criminele activiteiten van een organisatie van Albanese drugshandelaren. Dit netwerk opereerde vanuit Spanje en beschikte over een uitgebreide maritieme infrastructuur in Brazilië. Van daaruit werden schepen beladen met grote partijen cocaïne die in de Golf van Guinee cocaïne overzetten op kleinere schepen.

Moederschip

Het gecontroleerde vissersvaartuig had volgens de politie de handel ook ontvangen van een moederschip. Over dat schip is niets bekend gemaakt.

De actie werd uitgevoerd door de Senegalese autoriteiten met de medewerking van de Spaanse politie en vliegtuigen van de Franse luchtmacht.