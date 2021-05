Spaanse politie: Colombiaan verdacht van ruim 100 liquidaties (VIDEO)

Connect on Linked in

Agenten van de Nationale Politie in Spanje hebben in Madrid een verdachte gearresteerd die meer dan honderd moorden, onder meer op zijn schoonmoeder zou hebben gepleegd of laten plegen. De arrestatie werd gedaan op verzoek van de Colombiaanse autoriteiten. Johnatan Andrés Zuluaga Celemin, is in Colombia bekend als “Nene”. Hij wordt verdacht van moorden maar moet in Colombia ook nog een straf van 29 jaar cel uitzitten voor een veroordeling voor doodslag.

Madrid

De moorden in kwestie zouden allemaal in Colombia zijn gepleegd. Hij wordt ook beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie en vuurwapenbezit. De autoriteiten daar beschouwen hem als het hoofd van een criminele groep die “La Cordillera” wordt genoemd. Dat is een criminele organisatie die afkomstig is uit de streek rond de steden Pereira en Cartago, die ook wel Norte del Valle wordt genoemd.

La Cordillera staat bekend als “oficina de cobro“, een groep die in te huren is voor criminele incasso’s en moorden, maar deed ook aan cocaïnehandel, aldus de Spaanse politie. Andere bijnamen voor Nene waren “El Satanás” (duivel) en “Snoopy”.

In het onderzoek kwam de Spaanse politie de man op het spoor door familieleden te volgen en te observeren. Een aantal bleek vaak per vliegtuig op en neer te reizen tussen Spanje en Colombia. Vervolgens werden van deze personen onder meer bankgegevens en bezittingen in Spanje nagegaan. Dat leidde tot een aantal fysieke adressen in de stad Madrid.

Zoontje

Uiteindelijk kreeg de politie zicht op een vrouw die de vriendin van de verdachte zou zijn. De vrouw had een kind dat zij samen met de Colombiaan zou hebben. Op zeker moment maakte dat zoontje contact met een man in een auto, die uiterlijk leek op de verdachte. Op dat greep een arrestatieteam in en werd de man aangehouden.

De liquidatie van zijn schoonmoeder, in de Colombiaanse stad Pereira, was een vergelding voor het verduisteren van geld van de organisatie.

“La Cordillera” zou actief zijn over de hele wereld. Nene woonde al geruime tijd in Spanje.

Volgens Spaanse media werd hij al twee keer eerder opgepakt in Spanje op verzoek van Colombia. Maar in 2015 en 2019 kwam hij door vormfouten op vrije voeten. Hij zou ook contacten hebben onderhouden in Frankrijk en België.