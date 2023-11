Spaanse politie: criminele organisatie smokkelde hasj naar Frankrijk en bouwde wapens om (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse Nationale Politie en het Franse Antidrugsbureau (OFAST) hebben acht verdachten gearresteerd (drie in Spanje en vijf in Frankrijk) die zouden behoren tot een criminele organisatie die zich bezighield met de smokkel van hasj naar Frankrijk en het ombouwen van wapens.

Familieclan

Bij verschillende invallen zijn een werkplaats voor het ombouwen van wapens en twee overdekte wietplantages ontmanteld. Ook zijn 34 kilo heroïne, 1.080 kilo hasj, acht vuurwapens en onderdelen van vuurwapens in beslag genomen. De drugs werden geleverd door een familieclan in de provincie Toledo (Midden-Spanje), die ook gesimuleerde of blanco wapens manipuleerde zodat ze geschikt waren om met scherp te schieten.

Het onderzoek begon afgelopen april toen het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Franse ambassade in Madrid, via het Franse Antidrugsbureau (OFAST), de Spaanse Nationale Politie op de hoogte bracht van het bestaan ​​van een criminele groep, die voornamelijk gevestigd was in de Franse stad Orléans. Deze groep zou drugs leveren via Spaanse netwerken.

Frankrijk

De politie kwam erachter dat enkele verdachten naar de stad Yuncos in Toledo waren gereisd om een partij hasj op te halen die later in Frankrijk zou worden gedistribueerd.

Toen de verdachten de drugs eenmaal hadden opgehaald werd hun voertuig onderschept in de Franse stad Perpignan, wat resulteerde in de arrestatie van vier verdachten en de inbeslagname van 80 kilo hasj. Vervolgens werden in Frankrijk verschillende huiszoekingen gedaan die resulteerden in de arrestatie van de hoofdverdachte van het transport en de inbeslagname van 36 kilo heroïne.

Wietkwekerijen

Uit het rechercheonderzoek in Spanje zou blijken dat de drugs werden geleverd door een familieclan die gevestigd was in de gemeente Yuncos (Toledo), waar zij hun uitvalsbasis hadden in een huis aan de rand van de stad. Bij een inval in de woning werden drie verdachten opgepakt. Daarnaast werden twee indoor wietplantages en 1.000 kilo hasj aangetroffen.

Vuurwapens

Ook was in het huis een werkplaats aanwezig voor de vervaardiging en aanpassing van vuurwapenonderdelen, die de leider van de familieclan gebruikte om ongebruikte, gesimuleerde of blanco wapens om te bouwen.

In de woning werden ook acht vuurwapens (origineel en aangepast), evenals een groot aantal ontploffings- en airsoftwapens aangetroffen, samen met talrijke vuurwapenonderdelen en munitie van verschillende soorten kaliber. Tijdens de huiszoeking werd bijna 30.000 euro aan contant geld in beslag genomen en werd een busje teruggevonden dat als gestolen stond geregistreerd.