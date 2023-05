Spaanse politie: drugsclan smokkelde cocaïne van Nederland naar Marokko (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse Guardia Civil heeft een in de provincies Melilla, Barcelona en Granada gevestigde criminele organisatie ontmanteld die cocaïne van Nederland naar Marokko smokkelde. In totaal zijn 21 mensen aangehouden en bijna 59 kilo cocaïne en 186 kilo hasj in beslag genomen, evenals bankrekeningen ter waarde van ruim 3,6 miljoen euro.

Het onderzoek begon toen de politie een auto controleerde die verdacht werd van het vervoeren en binnenbrengen van drugs via de haven van Melilla, vlakbij Marokko. In de auto werd in een dubbele bodem in de kofferbak 15 kilo zeer zuivere cocaïne ontdekt.

Voortvluchtige broers

Het criminele netwerk werd volgens de opsporingsdiensten geleid door twee broers, de één gevestigd in Marokko en de ander in Granada, die voortvluchtig waren voor de Marokkaanse gerechtelijke autoriteiten wegens het leiden van een drugsbende. De organisatie had twee verschillende splintergroeperingen: één gewijd aan de hasjhandel over zee vanuit Marokko via snelle of recreatieve boten.

De tweede kocht cocaïne in Nederland en Barcelona, ​​​​die vervolgens via Melilla naar Marokko werd gestuurd. Op deze manier financierde de criminele organisatie zichzelf om cocaïne te kopen met de winst die uit de hasjhandel in Marokko werd verdiend.

Cocaïnelab

In totaal zijn er 21 verdachten gearresteerd wegens misdaden tegen de volksgezondheid, documentvervalsing en lidmaatschap van een criminele organisatie. Er waren invallen in huizen in Melilla, Granada, Martorell, Rubí, Terrasa en Gélida. In Gélida (vlakbij Barcelona) werd een cocaïnelab ontmanteld en is 43,7 kilo coke en contant geld in beslag genomen.

De criminele organisatie kocht voertuigen en onroerend goed die ze op naam van derden zetten in een poging om politie en justitie te slim af te zijn.

3,6 miljoen euro

Er zijn 49 bankrekeningen ter waarde van ruim 3,6 miljoen euro geblokkeerd en in beslag genomen, waarvan ruim een half miljoen euro aan contant geld. Daarnaast zijn 38 voertuigen, onroerend goed ter waarde van 653.500 euro, tal van elektronisch materiaal en mobiele telefoons, grondstoffen en chemicaliën voor drugs, 7 kilo cocaïne, 186 kilo hasj en een taser in beslag genomen.

Eén van de broers die de organisatie vanuit Granada leidde, maakte gebruikt van een heel scala aan veiligheidsmaatregelen en omringde zich met lijfwachten. Na zijn arrestatie bleek dat hij vervalste identiteitsbewijzen gebruikte.