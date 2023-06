Spaanse politie: drugslijn tussen Nederland en Marokko ontmanteld

Connect on Linked in

De Guardia Civil en de Nationale Politie zeggen een netwerk te hebben opgerold dat cocaïne en heroïne van Nederland naar Marokko vervoerde. Er zijn in Melilla, de Spaanse enclave aan de Marokkaanse kust, vijf arrestaties verricht.

Tip

Er is 2,5 kilo heroïne en 22,5 kilo cocaïne in beslag genomen.

Het onderzoek liep vanaf augustus vorig jaar toen er een tip binnen kwam dat een groep georganiseerde criminelen heroïne van Nederland naar Melilla vervoerde.

Ze zouden daarbij onder meer gebruik maken van mensen die hun auto ter beschikking stellen als koerier.

Nadat er in Nederland acht kilo cocaïne werd gepakt en een Spanjaard werd gearresteerd kwam er een internationaal onderzoek op gang.

Haven

In november 2022 onderschepten opsporingsambtenaren in de haven van Melilla een auto met een geheime bergplaats in de bodem, waarin 2,5 kilo heroïne en twaalf kilo cocaïne was verstopt. Er werden twee inzittenden opgepakt, met Spaanse en Marokkaanse nationaliteit.

De hoofdverdachte is recent aangehouden. Het is een Marokkaanse man die woonde in Melilla. Hij hield nauwgezet toezicht op alle bewegingen van de leden van het netwerk en coördineerde de transporten, aldus de Spaanse politie.

Hij was op dat moment al gezocht door de Marokkaanse autoriteiten.

Er zijn dure spullen en computers en telefoons met een waarde van naar schatting 950.000 euro in beslag genomen.