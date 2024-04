Spaanse politie: man 23 dagen lang gegijzeld (VIDEO)

Print This Post

Een Zweed van Turkse of Koerdische afkomst is in de buurt van de Zuid-Spaanse stad Málaga 23 dagen lang vastgehouden voor de betaling van losgeld. Na vijf dagen onderhandelen met de ontvoerders werd een betalingsregeling getroffen tussen een familielid van het slachtoffer en de ontvoerders. Daarna arresteerde de politie twee verdachten.

Turkije

De man was met een vriend vanuit Turkije naar Spanje gevlogen, een aangekomen op de luchthaven van Malaga werd hij opgehaald door iemand die naar verluidt door zijn vriend was gestuurd om hem op te halen en naar het hotel te brengen waar hij logeerde.

Vanaf dat moment hoorden de familieleden van het slachtoffer niets meer van hem, totdat enkele dagen later de ontvoerders contact met hen opnamen om betaling van 500.000 euro aan cryptocurrency te eisen in ruil voor zijn vrijlating. Familieleden van het slachtoffer schakelden toen de politie in.

Verplaatst

De ontvoerders waren van Syrische en Libanese afkomst.

Na uitgebreid politieonderzoek kon de locatie van het eerste huis waar het ontvoerde slachtoffer zich bevond worden achterhaald. Toen de politie daar binnenviel bleek het slachtoffer te zijn verplaatst. De politie stelde later vast dat de man om de vijf dagen naar een andere woning werd gebracht, meestal in toeristische accommodaties, en op het laatst in Fuengirola.

De ontvoerders hielden het slachtoffer opgesloten met geboeide handen met in zijn schoenen een gps-tracker.

Restaurant

Een van de familieleden van die in Istanbul (Turkije) woonde, had steeds contact met de ontvoerders. Hij reisde naar Malaga en zette hij de onderhandelingen voort met hulp van een adviseur van de Spaanse politie.

Na vijf dagen van onderhandelingen werd een afspraak gemaakt over een ontmoeting in een restaurant in Malaga. De politie observeerde hoe de ontvoerders van tevoren het restaurant en de omgeving afspeurden op de aanwezigheid van politie, maar dat deden ze niet grondig genoeg, omdat de agenten niet werden gezien.

De politie arresteerde twee ontvoerders en wist daarna het slachtoffer te bevrijden.

De Spaanse politie zegt nog naar andere betrokkenen op zoek te zijn.