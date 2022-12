Spaanse politie: Nederlands-Spaanse heroïneconnectie ontdekt

Print This Post

Agenten van de Nationale Politie in Spanje zeggen een criminele organisatie te hebben ontmanteld die zich bezighield met grootschalige heroïnehandel in de provincie Malaga. De operatie heeft geleid tot de arrestatie van drie mensen. Tijdens het onderzoek werd in La Carolina (Jaén) een auto met 14 kilo heroïne onderschept.

Efedrine

Er waren drie huiszoekingen in Marbella en Estepona. Daarbij werden twee kilo cafeïne en twee kilo efedrine, twee dure auto’s, negen telefoons, 20.000 euro in contanten en diverse documenten in beslag genomen.

Marbella

De hoofdverdachte bevond zich in Marbella. Hij zou de heroïnetransporten naar verschillende delen van hebben gecoördineerd. Deze persoon had banden met een in Nederland gevestigde groep, die de drugstransacties op Spaans grondgebied financierde en aanstuurde, aldus de politie.

Over de nationaliteit van de verdachten is niets bekend gemaakt.