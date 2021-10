Spaanse politie onderschept vissersboot uit Venezuela met 4.248 kilo cocaïne

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft in samenwerking met de Portugese autoriteiten een Venezolaanse vissersboot in de Atlantische Oceaan onderschept met 4.248 kilo cocaïne aan boord. Er zijn in totaal 20 verdachten gearresteerd die worden gerekend tot een criminele organisatie die de megapartij cocaïne naar Spanje wilde smokkelen.



Het onderzoek begon in juni 2020 toen de politie op het spoor kwam van een Spaans-Marokkaanse man die als de leider van de criminele organisatie gezien wordt. De groep hield zich bezig met cocaïnesmokkel via boten naar Europa.

Speedboot

De politie van Spanje, Colombia, de Verenigde Staten, Frankrijk en Venezuela ontdekten tijdens een gezamenlijke opsporingsactie hoe een vissersboot van degenen die gewoonlijk in het Caribisch gebied vissen, en die een speedboot sleepte, op het punt stond de lading cocaïne af te leveren.

Het doel van deze ongebruikelijke werkmethode zou zijn om de overdrachtsoperatie te beveiligen, aangezien het gebruik van speedboten van dit kaliber op die breedtegraden niet te detecteren is, en deze narcoboten flexibeler zijn in het ontwijken van de politie.

Drie kopstukken

De operatie op zee resulteerde in de arrestatie van acht Venezolanen en 177 balen met in totaal 4.248 kilo cocaïne. In Venezuela werden nog eens twaalf mensen gearresteerd. Drie vermoedelijke kopstukken horen bij de 20 arrestanten.