Spaanse politie ontmanteld groot wietnetwerk in Toledo (VIDEO)

De Guardia Civil heeft in de Spaanse provincie Toledo negentien verdachten gearresteerd die zouden behoren tot een criminele organisatie die zich bezighoudt met wietteelt. De operatie begon toen de Guardia Civil op een groot aantal wietplantages in het dorp Hormigos (Toledo) stuitte, vijf ervan in huizen in het stedelijk gebied en nog eens vier in het dorp zelf. Sommige plantages zaten op geavanceerde wijze verborgen.

Wiet en vuurwapens

Bij verschillende invallen in panden in Toledo (ongeveer 70 kilometer ten zuidwesten van Madrid) werden 10.311 wietplanten in een vergevorderd groeistadium, 2,5 kilo vacuüm verpakte wiettoppen en 100 gram hasj gevonden. Daarnaast werden twee vuurwapens in beslag genomen en logistiek materiaal bestemd voor de teelt van drugs ter waarde van 400.000 euro en 1.000 euro in contanten.

Geavanceerde beveiligingsapparatuur

Sommige huizen die werden binnengevallen hadden geavanceerde beveiligingsapparatuur om de plantages te beschermen tegen mogelijke rippers. Ook vuurwapens en vechthonden moesten de woningen beschermen. Van de negen binnengevallen woningen waren er acht illegaal bewoond.

Gepantserde deuren

In een van de huizen zat een wietplantage verborgen in een kelder die toegankelijk was via een klein gaatje van ongeveer 50 bij 50 centimeter in een muur op de begane grond. In een ander huis zat de toegang naar de plantage via een gepantserde deur aan de achterkant van de woning op de begane grond, via een verborgen luik in de tweepersoonskamer. En in een derde woning zat een gepantserde deur met een openingsrichting tegengesteld aan die van het huis zelf, wat de toegang tot het interieur volgens de Spaanse politie ‘buitengewoon bemoeilijkte’.

Bij de huiszoekingen zijn in totaal negentien verdachten mensen gearresteerd, dertien mannen tussen 24 en 45 jaar en zes vrouwen tussen 26 en 45 jaar.