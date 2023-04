Spaanse politie ontmanteld hasjnetwerk in Campo de Gibraltar

Connect on Linked in

De Nationale Politie in Spanje heeft een criminele organisatie ontmanteld die zich bezighield met hasjhandel in Campo de Gibraltar (provincie Cádiz). Twaalf verdachten zijn gearresteerd op verdenking van drugshandel, deelname aan een criminele organisatie en illegaal wapenbezit. Tijdens de operatie werd een busje met 455 kilo hasj onderschept.

Strategisch gelegen

Tijdens het onderzoek “Dogoliver” kwam een criminele organisatie in beeld die een pand in Algeciras gebruikte als uitvalsbasis. Het netwerk had volgens de Spaanse politie banden met andere criminele groepen in Ceuta; een autonome stad in Zuid-Spanje, op een schiereiland bij de Staat van Gibraltar. Het pand lag vlakbij de kust en de snelweg, waardoor het strategisch makkelijk was om drugs op te pikken en te vervoeren.

Observatie

De Spaanse politie plaatste ongezien een bewakingscamera op het huis, waarna verschillende verdachten in het vizier kwamen die zich bezighielden met drugshandel en vuurwapenbezit. Tijdens een observatie ontdekte de politie een busje naast het pand, waarin dertien bundels met in totaal 455 kilo hasj verstopt zat. De chauffeur die net het bewaakte huis had verlaten, werd daarop gearresteerd.

Arrestaties

Na de vondst van de hasj in het busje, omsingelden agenten het pand waaruit een van de bewoners vluchtte. Hij kon direct worden opgepakt, waarna andere verdachten zichzelf opsloten in de woning toen ze de politie ontdekten. Vervolgens werd een inbraak gepleegd in het pand, waarbij vijf personen die zich schuilhielden ter plekke werden aangehouden.

Later zijn tijdens een huiszoeking verschillende hoeveelheden hasj gevonden in meerdere kamers van het pand, evenals twee vuurwapens met munitie. In de daaropvolgende dagen werden nog eens zes verdachten gearresteerd, die zich vooral bezighielden met logistieke en ondersteunende taken.