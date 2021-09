Spaanse politie over Balkankartel: ‘Grootste cocaïnenetwerk in Europa ontmanteld’ (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft in een gezamenlijke operatie met de politiediensten van Duitsland, Colombia, de Verenigde Staten, Kroatië, Slovenië en Servië naar eigen zeggen ‘het grootste cocaïnedistributienetwerk in Europa ontmanteld’. In totaal zijn na een jaar politieonderzoek onder coördinatie van Europol 61 mensen opgepakt, bij wie 4.010 kilo cocaïne en ruim 600.000 euro in beslag is genomen.

De operatie was volgens de autoriteiten complex vanwege de grote mobiliteit van de leden van het Balkankartel, waardoor een grondige en permanente coördinatie van alle politiediensten die bij het onderzoek betrokken waren, nodig was. In Spanje vonden gelijktijdig invallen plaats in de provincies Barcelona, ​​​​Madrid, Malaga, Tarragona, Gerona en Valencia.

Wijdverspreid

De criminele organisatie bestond voornamelijk uit leden uit Oost-Europese landen, voornamelijk afkomstig uit Servië, Kroatië en Montenegro. Het belangrijkste kenmerk van de groepering was haar economische slagkracht en de verspreiding van de leden zonder ‘vaste wortels’. Daardoor vestigden de leden zich in verschillende landen en reisden ze volop om in luxe hotels en restaurants korte vergaderingen en ontmoetingen te houden.

In Spanje had de organisatie huizen en voertuigen die de leden van de groep ter beschikking stelden aan de kopstukken om het politiewerk te bemoeilijken.

Montenegrijns kopstuk

Het politieonderzoek begon in 2018, toen in Spanje een zeilboot werd onderschept met 1,4 ton cocaïne aan boord. De bemanningleden, twee Kroaten en een Amerikaan, werden opgepakt. Eind 2019 richtte het onderzoek zich op een Montenegrijn die als kopstuk het Balkankartel aanstuurde en zich bezighield met de distributie van grote partijen cocaïne. Het Montenegrijnse kopstuk verbleef tijdelijk in Malaga, maar reisde veelvuldig naar Madrid en Barcelona, ​​maar ook naar onder meer Servië, Hongarije en Slovenië.

Paramilitairen

Het kartel wordt door de Europese autoriteiten beschouwd als een van de belangrijkste criminele organisaties die in Europa actief zijn. In de groep bevinden zich ook paramilitaire leden die zich toeleggen op vooral drugshandel, maar ook witwassen, autodiefstal, afpersing en ontvoeringen.

Uit politieonderzoek en contacten en bewegingen van de organisatie bleek dat ze een groot cocaïne-import vanuit Zuid-Amerika via Spanje aan het voorbereiden waren.

Zuid-Amerika

Medio 2020 werd op een boot aan de Colombiaanse kust 1.350 kilo cocaïne van de Balkangroep in beslag genomen door de Amerikaanse autoriteiten. Na deze forse tegenslag probeerde de organisatie in januari 2021 1.250 kilo cocaïne te smokkelen van de Braziliaanse kust naar het Spaanse Tarragona. Daar werd het transport in beslag genomen.

Naast de 61 arrestaties en 4.010 kilo cocaïne die in beslag is genomen, heeft de politieoperatie geleid tot de onderschepping van 2.569 kilo marihuana, 173 kilo hasj, 12,5 kilo heroïne, 30 liter amfetamine en meer dan 6 miljoen euro contant geld. Daarnaast werden o.a. negen luxe voertuigen, vijf motorfietsen, vuurwapens en munitie, stoorzenders, documentatie en computer- en telecommunicatieapparatuur in beslag genomen.