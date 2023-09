Spaanse politie pakt 1,7 ton cocaïne van “Balkan-kartel” (VIDEO)

Connect on Linked in

In de haven van Valencia is het afgelopen jaar ruim 1700 kilo cocaïne in beslag genomen van een “Balkan-kartel”, aldus de Spaanse politie. De groep werkte met zeecontainers die werden aangevoerd vanuit Ecuador. Er is een man gearresteerd met waarschijnlijk de Albanese nationaliteit. De vangsten werden vanaf het begin van het jaar gedaan. De politie denkt nu een van de hoofdverdachten te hebben aangehouden.

Bedrijven

De verdachte heeft ‘een militaire opleiding en uitgebreide operationele kennis’, aldus de politie. Hij was uit Albanië naar Spanje gereisd om ’toezicht te houden’. De Spaanse politie had begin dit jaar een tip gekregen dat vanuit Ecuador in bepaalde zendingen met fruitcontainers van bepaalde bedrijven cocaïne werd vervoerd.

De agenten ontdekten dat de criminele organisatie verschillende werkwijzen gebruikte om de drugs te verbergen: in de koeling van de containers, in dubbele bodems aan de binnenkant in de wand van containers.

Dubbele bodem

Afgelopen juni werd al 45 kilo cocaïne van de groep in beslag genomen en één persoon gearresteerd. Daarna volgden nog twee vangsten in containers van 44 en 46 kilo cocaïne, en een derde van 200 kilo cocaïne, die in een dubbele bodem verborgen zat.

Vervolgens werd ontdekt hoe de smokkelaars cocaïne in de vloerbalken van een container aanbrachten, waarbij in totaal 550 kilo cocaïne in beslag werd genomen. Uiteindelijk kwamen er in juli twee containers met nog 831 kilo cocaïne.