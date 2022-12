Spaanse politie pakt 56 kilo coke op schip bestemd voor haven Rotterdam (VIDEO)

Print This Post

De Spaanse Guardia Civil heeft 56 kilo cocaïne onderschept op een schip dat voor anker lag in de haven van Algeciras (Zuid-Spanje) met als eindbestemming de Rotterdamse haven. De drugs zaten verstopt in de romp van het schip. Er zijn voor zover bekend geen verdachten gearresteerd.

Tarwe

De inbeslagname vond plaats nadat de Guardia Civil zich bewust werd van de mogelijke aanwezigheid ​​van drugs in de romp van een onder Panamese vlag varend schip dat in de haven van Algeciras lag. Uit onderzoek bleek het om een ​​schip uit Roemenië te gaan dat tarwe zou vervoeren naar de haven in Rotterdam.

Gespecialiseerd duikteam

Het schip werd daarop bewaakt door de Guardia Civil totdat een gespecialiseerd duikteam van de Spaanse politie van Sevilla en Malaga ter plaatse kwam om de romp van het schip grondig te inspecteren. In de romp van het schip, vlakbij de machinekamer, werden op een diepte van 5 meter in het water in totaal 44 pakketten cocaïne gevonden met een totaalgewicht van 56 kilo.

Er is voor zover bekend niemand aangehouden. Het onderzoek door de Guardia Civil wordt voortgezet.