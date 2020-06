Spaanse politie pakt hasj-transport na achtervolging (VIDEO)

Print This Post

De Nationale Politie in Spanje heeft deze week tussen de Andalusische steden Cádiz en Sevilla 1,5 ton hasj in beslag genomen, bij de plaats Lebrija. De hasj zat in een bestelbus die werd bewaakt door een tiental personenauto’s en motoren.

De bestuurder van het busje probeerde weg te komen en probeerde een aantal politievoertuigen te rammen, maar uiteindelijk crashte hij. De chauffeur bleef ongedeerd.

Naast de chauffeur arresteerden agenten nog drie andere mensen die de escorte van drugs uitvoerden. De achtervervolging was begonnen in Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en duurde meer dan een half uur. Drie auto’s en een hoeveelheid cash geld zijn in beslag genomen.