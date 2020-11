Spaanse politie pakt ‘leider Zweeds crimineel netwerk’ (VIDEO)

Connect on Linked in

De Nationale Politie van Spanje zegt woensdag in Barcelona de leider van een Zweedse criminele organisatie te hebben gearresteerd, uit de wijk Rissne in het noorden Stockholm. De man werd door Zweden gezocht voor het opdracht geven voor twee liquidaties. Tegelijk werden in Zweden zes mensen aangehouden, onder hen de vermeende uitvoerders.

Bom

Er liep tegen de Zweed een Europees Aanhoudingsbevel voor samenzwering van moord, illegaal wapenbezit, bezit en gebruik van explosieven en afpersing. Het Rissne-netwerk is een Zweedse criminele organisatie die bij de politie bekend is om drugshandel. De twee liquidaties zouden zijn gepleegd op rivaliserende criminelen.

De man wordt ook verdacht van afpersing en dreigen met geweld van 300.000 euro middels chantage met een seksueel getinte video. Er ontplofte ook een bom bij de voordeur van het huis van het slachtoffer.

Appartement

De man werd aangehouden nadat de woonplaats in Spanje van de vriendin van de verdachte bekend was. Na onderzoek bleek dat de twee op verschillende adressen in Barcelona woonden. Op zeker moment leidde hun onderling contact de recherche naar het appartement van de Zweed in het centrum van Barcelona. Daar sloeg een arrestatieteam toe. Beide woningen werden doorzocht, waarbij verschillende telefoons en cash geld in beslag werden genomen.

In Zweden zijn tijdens de arrestaties een machinepistool en een pistool, met munitie in beslag genomen. Eerder waren een aanvalsgeweer en een ander pistool van de verdachten gepakt.