Spaanse politie pakt twee ton hasj op Middellandse Zee (VIDEO)

Agenten van de Spaanse Nationale Politie en Douane hebben vorige week op volle zee na een achtervolging van een “narcolancha” vijf mannen gearresteerd die 2.000 kilo hasj vervoerden. De onderschepping vond plaats in de Middellandse Zee voor de oostkust van Spanje 130 kilometer van Cartagena, net onder Alicante.

(beeld uit archief)

De halfopbaasbare boot was 14 meter lang en voorzien van twee motoren van 300 pk. Toen een snelle boot van de Douane dichtbij kwam probeerden de opvarenden de balen hasj overboord te gooien. In totaal zijn er in totaal 66 balen van in totaal 2.000 kilo hasj gevonden. En verder diverse satelliettelefoons en computerapparatuur.

Het vaartuig was ontdekt door een helikopter van de Nationale Politie. De achtervolging nam daarna nog vijf uur in beslag over 100 zeemijlen.