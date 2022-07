Spaanse politie: ’twee leden Mocro Mafia opgepakt in anti-cocaïne operatie’

Connect on Linked in

De Spaanse politie zegt vijf mensen te hebben aangehouden die op grote schaal cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Spanje exporteerden. In het onderzoek is samengewerkt met De Zweedse, de Franse en de Nederlandse politie. De verdachten zijn in verband gebracht met een vangsten van in totaal 3.228 kilo cocaïne. Een van de twee verdachten van Marokkaanse komaf wordt in Zweden beschouwd als een grote cocaïnesmokkelaar.

(beeld uit archief)

Colombiaanse drugshandelaar

De onderzoekers begonnen hun onderzoek op een ‘belangrijke’ Colombiaanse drugshandelaar die al meer dan tien jaar cocaïne vanuit Colombia naar Spanje importeerde. De politie bracht het netwerk van de Colombiaan in Europa in kaart. Dat strekte zich uit tot in Frankrijk. Uiteindelijk werd een zending van 3.228 kilo in de gaten gehouden, die vanuit Venezuela naar Spanje werd gebracht. Voor de zuidwestelijke kust bij Huelva werd de drugs aan land gebracht.

In Huelva is in een loods 1.623 kilo cocaïne gevonden. Twee mensen werden daarbij aangehouden.

Ibiza

Een man van Marokkaanse afkomst bleek door de Zweedse autoriteiten te worden gezocht als drugshandelaar. Hij werd onder meer gezien bij een observatie in Barcelona.

Op 30 juni viel de politie binnen op verschillende plaatsen in Spanje. Eén van de verdachten werd op Ibiza gearresteerd, waar hij op vakantie was. Een andere verdachte zat in de in de gevangenis waar hij een straf uitzit. Er zijn een 7.65-kaliber pistool met gewist serienummer, cash geld, telefoons en computerapparatuur in beslag genomen.

De Spaanse politie spreekt van ’twee leden van de Mocro Mafia’. Wat de link met Nederland is heeft de politie niet bekend gemaakt.