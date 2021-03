Spaanse politie vindt drugsonderzeeboot

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft een onderzeeboot in beslag genomen die was gebouwd om drugs mee te vervoeren. In een actie waarbij ook de Nederlandse politie was betrokken, zijn 52 personen aangehouden.

Onderzeeboot

De negen meter lange half afzinkbare onderzeeboot was geschikt om twee ton aan drugs in te vervoeren. De boot was drie meter breed en had een diepgang van drie meter. Hij werd aangetroffen op een industrieterrein in Malaga, waar hij nog in aanbouw was.

De vondst was onderdeel van een actie onder de naam ‘Ferro’, die was gericht tegen een internationale criminele organisatie die zich bezighield met de productie en handel in drugs.

Kokos

De Nationale politie van Spanje meldt vrijdag dat ze in het kader van de actie bij Barcelona een laboratorium voor de verwerking van cocaïne heeft gevonden en 12.000 liter aan precursoren voor de productie van 750 kilo drugs per maand.

Ook troffen agenten 22 ton kokossubstraat aan, die was geïmpregneerd met meer dan 300 kilo cocaïne, en 100.000 euro in contanten. Daarnaast ontmantelde men een wietplantage met 1200 planten.

Betrokken

Aan de actie namen 300 agenten uit vijf landen deel, waaronder Nederland. Ook Interpol was betrokken bij het onderzoek.