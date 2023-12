Spaanse politie: visbedrijf spil bij mega cocaïnetransporten (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft in twee operaties recent ongeveer 11.000 kilo cocaïne in beslag genomen in zeecontainers in de havens van Valencia en Vigo. Er zijn twintig mensen gearresteerd. De Spaanse Nationale Politie spreekt van organisaties uit ‘de Balkan’.

Nationaliteit

Bij de operatie in Vigo werd 7500 kilo cocaïne in beslag genomen, verborgen tussen bevroren tonijnfilets. Dit is de grootste inbeslagname in ooit in de regio Galicië. Bij de operatie in Valencia werd 3400 kilo cocaïne in beslag genomen, die was verborgen in dubbele bodems van zeecontainers.

Over de nationaliteit van de verdachten is niet bekend gemaakt.

Directeur

De politie zegt dat de verdachten in Galicië samenwerkten in een complex zakelijk netwerk dat erop was gericht om grote partijen cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar La Coruña te sturen. Daar is het hoofdkantoor gevestigd van een groot visbedrijf, een internationale groothandel in diepgevroren vis en zeevruchten. Dat bedrijf had banen met onroerend goed- en bouwfirma’s.

Een van de hoofdverdachten is directeur van dit conglomeraat.

De containers met cocaïne kwamen aan in de haven van Algeciras en gingen daarna door naar Vigo. Er is 7.500 kilo cocaïne in beslag genomen die verborgen was in een lading bevroren tonijnfilets. Er waren vier verschillende stempels op de blokken aangebracht zodat ze konden worden verdeeld en geleverd aan vier verschillende criminele organisaties in Europa, aldus de politie.

“Leeg”

In Valencia ontdekte de politie dat een organisatie werkte met containers met dubbele bodem die na aankomst, “leeg” werden opgeslagen op een haventerrein. Pas na enige tijd werden de containers daar opgehaald, maar de politie hield ze in de gaten.

De smokkelaars probeerden door surveillances uit te voeren te controleren of de politie de containers in de gaten hield, maar kregen dat toch niet door.

Toen de “lege” containers allemaal verzameld waren in een loods greep de politie in en werd 3400 kilo in beslag genomen.