Spaanse politie: zeven arrestaties en bijna drie ton hasj onderschept in Girona (VIDEO)

De Spaanse politie heeft in een gezamenlijke operatie met de Douane een criminele organisatie ontmanteld die van plan was om met zeilboten bijna 3.000 kilo hasj in Girona (Catalonië) te importeren. Er zijn zeven verdachten gearresteerd in de provincie Girona.

Ibiza

Het onderzoek begon eind vorig jaar toen een criminele groep in het vizier kwam die zich mogelijk bezighield met hasjsmokkel in de omgeving van Santa Margarida (provincie Girona). Het eerste onderzoek richtte zich op enkele verdachten van verschillende nationaliteiten die in plezierboten naar het zuiden van Ibiza reisden, waar ze een grote hoeveelheid hasj ophaalden die ze later losten bij de aanlegsteiger van een woning in de stad Girona.

Aanlegsteiger

De aanlegsteiger lag in een woonwijk met grachten, waarbij de woningen een eigen aanlegsteiger hebben die alleen vanuit de woningen bereikbaar is. Hierdoor was het voor de opsporingsdiensten moeilijker om de leden van de organisatie op te sporen. Tijdens het onderzoek werd bekend dat de organisatie na Pasen de zee op zou gaan. Om die reden werd half april een apparaatje gemaakt waarmee kon worden nagegaan hoe de verdachten bundels hasj in een busje laadden.

Nadat de balen hasj van de boot naar het huis waren overgebracht, plaatsten ze het busje voor de deur en begon het laden. Op dat moment arresteerde de Spaanse politie drie verdachten. Een van hen werd gered, nadat hij in het water was gesprongen om aan de politie te ontsnappen.

Wietplantages opgerold

Daarna werden nog vier verdachten gearresteerd. Ook werden 75 bundels hasj in beslag genomen van in totaal van 2.854 kilo. Ook een tweede zeilboot die de organisatie voor transport wilde gebruiken, is in beslag genomen. Bij huiszoekingen in de provincie Gerona zijn twee wietplantages opgerold en 864 wietplanten in beslag genomen. Eén van de kwekerijen zat in de woning met de eigen aanlegsteiger.

In totaal zijn zeven verdachten opgepakt, waaronder twee Duitsers, een Colombiaan, een Fransman, twee Spanjaarden en een Roemeen. De politie zegt meer arrestaties niet uit te sluiten.