Spaanse rechter laat ‘Ndrangheta-verdachte bij vergissing vrij

Een rechter in Madrid heeft een door Italië gezocht ‘kopstuk’ van de ‘Ndrangheta bij vergissing op vrije voeten gesteld. Het gaat om Vittorio Raso (41) die in Spanje was ondergedoken. Op 12 oktober maakte de Spaanse politie zijn arrestatie bekend. Hij wordt in Italië verdacht van drugs- en wapenhandel, en van lidmaatschap van de de Calabrische maffia.

Opnieuw opdracht

Volgens de rechtbank kon hij op onder voorwaarden op vrije voeten worden gesteld omdat hij alleen verdacht werd van een afpersing. Maar volgens de Spaanse krant El País waren er volgens politiebronnen wel degelijk stukken in het dossier over het Europese aanhoudingsbevel gevoegd over alle Italiaanse verdenkingen, in totaal drie feiten. De magistraat heeft inmiddels opnieuw opdracht gegeven voor zijn arrestatie.

Leidende figuur

Bij de arrestatie van Raso in Barcelona melde de Spaanse Nationale Politie dat Raso ‘prominent lid van de ‘Ndrangheta. was: ‘een leidende figuur in de Calabrische organisatie die zich voornamelijk bezighoudt met drugs- en wapenhandel’. Op het moment van een voorgeleiding middels video beschikte de rechter kennelijk niet over het gehele dossier. In het hele dossier staat dat de Italiaanse justitie hem voor 30 tot 40 jaar achter de tralies wil zien te krijgen.

Er zijn aanwijzingen dat het dossier kennelijk niet geheel compleet was want twee uur na de vrijlating stuurde de Italiaanse politie een tweede document waarin werd aangegeven dat Raso ook gezocht werd voor drugshandel als een van de leiders van een ‘Ndrangheta-groep.

Spoorloos

Raso is inmiddels spoorloos. Hij woonde in een duur stukje van Barcelona, ​​met uitzicht op zee. In juli beschikte de politie over informatie dat Raso plan zou zijn met vervalste documenten op een boot naar Brazilië te vluchten. Op het moment van zijn arrestatie had hij valse documenten bij zich.

De politie in Spanje zocht vanaf 2018 naar Raso, die toen in Málaga zou verblijven. De twee afpersingen waar hij van wordt verdacht vonden plaats tussen 2012 en 2016. Ook wordt hij verdacht van een concreet hasjtransport tussen Italië en Spanje.

Na de arrestatie in Barcelona doorzocht de Italiaanse politie in Turijn verschillende panden, waar 360.000 euro, ruim 13 kilo drugs en diverse wapens en munitie werd gevonden.