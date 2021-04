Spaanse zakenman vordert ruim 6 ton terug van Nederlandse cybercriminelen

Connect on Linked in

Een zakenman uit de Spaanse plaats San Andrés del Rabanedo heeft 664.000 euro teruggevorderd van Nederlandse cybercriminelen die hem hadden opgelicht. De hackers waren gevestigd in Litouwen, waar ze de domeinen beheerden om de zwendel effectief vanuit Nederland uit te voeren. Dat schrijft Leonoticias.

De zakenman in industriële machines deed bij het politiebureau van San Andrés del Rabanedo aangifte van twee frauduleuze financiële transacties van in totaal 863.968,38 euro. Nederlandse cybercriminelen hadden het slachtoffer door middel van CEO-phishing geldbedragen laten overmaken naar een bankrekening door zich voor te doen als een CEO of andere hooggeplaatste functie van een bedrijf.

Volgens de Spaanse politie was het moeilijk om de geldbedragen te traceren doordat de Nederlandse cybercriminelen opereerden via computerhackers in Litouwen. Door de samenwerking van de Spaanse politie met nationale en internationale organisaties en enkele banken is een ​​groot deel van het oplichtingsgeld teruggevorderd. In totaal heeft de zakenman 663.999 euro teruggekregen van de 863.968,38 euro.

Het onderzoek naar de zaak loopt nog. Er zijn voor zover bekend nog geen arrestaties verricht.