Spanjaard met 950 kilo hasj in camper opgepakt in Roosendaal

Een 50-jarige Spanjaard is maandagnacht opgepakt op verdenking van overtreding van de Opiumwet. Hij reed in een camper met bijna 950 kilo hasj rond op een industrieterrein in Roosendaal.

Surveillerende agenten zagen de camper met Spaans kenteken rond 02.50 over het industrieterrein aan het Majoppeveld rijden. ‘Gezien het tijdstip en het feit dat het industrieterrein niet echt een logische vakantiebestemming lijkt te zijn, besluiten de agenten de bestuurder en voertuig te controleren’, aldus de politie.

Recordvangst

Tijdens de controle vertrouwden de agenten het verhaal van de man niet en werd de camper doorzocht. In totaal werd bijna 950 kilo hasj ontdekt; een recordvangst hasj voor de politie in Roosendaal. De geschatte straatwaarde van de partij drugs is zo’n 4 miljoen euro.

De bestuurder zit nog vast voor verder onderzoek en wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.