Spanje arresteert voortvluchtige Albanezen

De Spaanse politie heeft in Barcelona en Madrid twee mannen gearresteerd die in Spanje waren ondergedoken omdat ze in Albanië worden vervolgd in een zaak over in witwassen en handel in drugs, wapens en explosieven. De mannen stonden internationaal gesignaleerd en in november startte in Spanje een onderzoek naar de twee.

C-4

In 2021 wist de politie in Albanië een aanslag te voorkomen die door de twee mannen zou zijn gepland. Dat had moeten gebeuren met een op afstand bediend explosief met C-4, een type dat vooral door militairen en terroristen wordt gebruikt. Een van de arrestanten werd in verband gebracht met de vondst in Albanië van verschillende explosieven met C-4, vijf automatische vuurwapens, een pistool en veertien patronen, verschillende mobiele apparaten en 88.990 euro in contanten. In Spanje werden bij hem drie vuurwapens, twee geluiddempers en verschillende patronen gevonden.

Turkije

De man werd recent in Turkije door de politie gezien en onder observatie genomen en bij landing op de luchthaven van Barcelona gearresteerd.

De tweede arrestant werd in Madrid aangehouden. Bij hem waren in zijn huis in Albanië in 2021 drie AK-47 aanvalsgeweren, twee semi-automatische geweren, twee geïmproviseerde explosieven, een ander automatisch vuurwapen, een pistool en ongeveer 90.000 euro in beslag genomen. Hij woonde in Barcelona en hield zich bezig met drugshandel, aldus de politie.

Eén van de twee mannen (33) is door de Albanese politie als H. N. geïdentificeerd, en is afkomstig uit Lezhë. Hij wordt gezien als een topcrimineel.