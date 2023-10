Spanje: bijna 800 kilo cocaïne in lading schroot (VIDEO)

Connect on Linked in

In Spanje is een container met schroot 720 kilo cocaïne gevonden. De container met 19 ton schroot was verzonden in Costa Rica. Voor cocaïnesmokkelaars is schroot of oud metaal een geliefde deklading. Er zijn in drie provincies in Andalusië totaal acht mensen opgepakt in het onderzoek.

Eind september

De vangst in de haven van Málaga is in het belang van het onderzoek nu pas bekend gemaakt door de Spaanse Nationale Politie terwijl die al eind september was gedaan.

De acht verdachten zijn Spaans, twee van hen zijn al in 2018 veroordeeld voor grootschalige drugshandel, via de haven van Algeciras.

Export bedrijf

Het onderzoek begon al langer geleden en concentreerde zich op een exportbedrijf in Costa Rica dat de afgelopen jaren al vaker onderwerp van onderzoek was geweest vanwege zijn banden met de cocaïnehandel via containers.

De cocaïne was gepakt in een grote kist van aluminium die in het midden van de container was geplaatst.

Schroot geliefd

Schroot is een geliefde deklading voor cocaïnesmokkelaars. Omdat ijzer en andere metalen en relatief zwaar zijn, valt wat extra gewicht niet op. Bovendien is een betrouwbare scancontrole door de grote verschillen in de dichtheid van het schroot moeilijker uit te voeren.

Verder zijn fysieke controles van schroot gevaarlijk om te doen voor douanepersoneel, zeker als het los, als stukgoed, in grote scheepsruimen is geladen.