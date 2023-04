Spanje: drugsorganisatie na acht jaar ontmanteld

Connect on Linked in

In Spanje en Polen zijn vrijdag negen mensen opgepakt die volgens de Spaanse autoriteiten verantwoordelijk waren voor tal van drugstransporten door Europa en de import van 3,2 ton cocaïne. Volgens de Guardia Civil was de groep vanaf 2014 actief in meerdere Europese landen waaronder Nederland. De hoofdverdachte is een Poolse man die in Spanje woonde.

Internationale cocaïnehandel

Volgens de De Guardia Civil hield de groep zich voornamelijk bezig met internationale cocaïnehandel van Zuid-Amerika naar in Spanje, en vervolgens naar onder meer Polen. In 2020 werd in Duitsland 2,3 ton cocaïne in beslag genomen, verborgen in ananaspulp. Naast cocaïne distribueerde het netwerk ook grote hoeveelheden hasj en wiet vanuit Spanje door Europa.

2014

De verdachten zouden al sinds 2014 bezig zijn geweest met het verschepen van drugs vanuit Noord-Afrika en Zuid-Amerika naar Europese landen als Polen, Spanje, Duitsland, Denemarken, Zweden, Zwitserland en Nederland. Bij aankomst in Spanje gingen de zendingen met vrachtwagens Europa in.

Cocaïne werd geleverd aan Duitsland en Polen, marihuana werd gedistribueerd naar Spanje, Nederland en Zwitserland, en hasj ging naar Denemarken.

De verdachten zijn Polen, de meeste waren werkzaam als vrachtwagenchauffeurs voor internationale transportbedrijven.

Naast de 3,2 ton cocaïne hebben de Spaanse autoriteiten bewijs verzameld voor transporten van 940 kilo cocaïne en bijna 11 ton marihuana en hasj.