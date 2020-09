Spanje: grootste hasjvangst op zee ooit (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse Douane en Nationale Politie hebben in één operatie op vier zeilboten totaal 35.000 kilo hasj in beslag genomen. Twee zeilboten met hasj voeren onder Nederlandse vlag. Negen Bulgaarse en Russische verdachten zijn gearresteerd op verschillende delen op de Atlantische Oceaan. Volgens de Douane is het de grootste hasjvangst op zee in de geschiedenis in Spanje.

4.600 kilo

Er zijn tussen 24 en 28 september politie-acties geweest in vijf Europese landen, de afronding van een onderzoek dat enige maanden heeft geduurd. Volgens de Spaanse politie was de hasj op de vier zeiljachten uit het dure segment eigendom van hetzelfde netwerk. In maart en juli van dit jaar werd van dezelfde organisatie op twee andere zeilboten al 4.600 kilo hasj gepakt.

Op zeilboot Phase One werd in maart 80 mijl ten zuiden van Mallorca 4.244 kilo hasj gepakt. Dat zeiljacht voer onder Nederlandse vlag. Op 14 juli 2020 was de tweede actie. Op zeiljacht de Hanna, onder Britse vlag, was 360 kilo hasj aan boord.

Carla

In september werden vier zeilboten in de gaten gehouden door de Spaanse Nationale Politie en Douane Surveillance: de Sweet Breeze, de Eagle Ray, de Amaalta en de Carla.

Sweet Breeze voer onder Britse vlag en is 21,99 meter lang. Op 24 september werd op dat jacht ten zuidoosten van Fuerteventura en internationale wateren 10.700 kilo hasj onderschept.

Op de Britse Eagle Ray (18,6 meter lang) was in de Straat van Gibraltar 9.300 kilo hasj aanwezig. De Amaalta (Duitse vlag, 17,2 meter lang) had op 26 september voor de Mauritaanse kust 4.500 kilo hasj aan boord.

Het Nederlandse jacht de Carla (lengte van 16,2 meter) is op 28 september in de wateren ten zuidoosten van Fuerteventura onderschept. Het had naar schatting 6.000 kilo hasj aan boord.

De organisatie wisselde regelmatig de naam en vlag van de zeilboten en opereerde vanaf Mallorca.