Spanje: hasjorganisaties hebben ‘sterke banden’ met cocaïnehandel

In Spanje is een internationaal politieonderzoek afgerond naar grootschalige smokkel van hasj en cocaïne over zee. Volgens Europol zijn er sinds het begin van het onderzoek in het afgelopen najaar 50 mensen van een criminele organisatie opgepakt. Het netwerk bracht over zee grote partijen hasj en cocaïne naar Europa. De Spaanse Guardia Civil zegt dat er steeds meer criminele organisaties vanuit West-en Noord-Afrika zowel cocaïne als hasj naar Europa en naar de Verenigde Staten vervoeren.

De Guardia Civil werkte in het onderzoek samen met de Portugese, Franse en Britse autoriteiten. Er is in het onderzoek “Castle” totaal 4.800 kilo hasj en 1.962 kilo cocaïne in beslag genomen. De operatie begon in 2022 toen de Guardia Civil kennis kreeg van een criminele organisatie uit Zuid-Spanje en Portugal die in heel Spanje drugs aan land bracht.

Het onderzoek bracht vervolgens allerlei vertakkingen in beeld.

4,8 ton

Eerst werden in de provincie Andalusië drie grote opslaglocaties met hasj ontdekt, waar de 4,8 ton hasj in beslag werd genomen, en vier personen werden aangehouden. Daarna volgden 21 doorzoekingen en de arrestatie van 19 mensen.

Twee snelle boten, acht motoren van 350 pk, 3750 liter benzine, zes voertuigen, en telefoons en communicatieapparatuur werden in beslag genomen.

Gran Canaria

Daarna ontdekten de agenten dat een deel van de organisatie de hasj ten westen van de Marokkaanse kust had geladen en het met snelle boten naar het vasteland had overgebracht.

Toen de operatie en de arrestaties gaande waren bleek er nog een transport op volle zee te zijn. De bemanning van dat bootje wist dat hun collega’s in Spanje gearresteerd waren. Daarop namen ze contact op met een groep die vanaf de Canarische Eilanden werkte en die de autoriteiten al verdachten van cocaïnehandel.

De Guardia Civil monitorde het transport toen het op weg ging naar het eiland Gran Canaria. Toen daar werd ingegrepen bleek dat er geen hasj maar 1.962 kilo cocaïne aan boord was. Op de Canarische Eilanden volgden nog vier invallen en vijf arrestaties.

Hasj naar Noord-Amerika

De Guardia Civil zegt dat organisaties die zich vanouds met hasjhandel bezig houden nu ‘sterke banden’ hebben met organisaties die aan cocaïnehandel doen.

De zogeheten “Afrikaanse route” wordt nu in beide richtingen gebruikt. Er wordt Marokkaanse hasj op volle zee, of vanaf de Canarische Eilanden, naar Noord-Amerika vervoerd.

Cocaïne gaat vanuit West-Afrika naar de wateren voor de kust van Marokko. Cocaïne en hasj worden vandaar soms door dezelfde netwerken naar het Europese vasteland vervoerd.