Spanje: leider internationaal cocaïnenetwerk uit vliegtuig geplukt (VIDEO)

Op de internationale luchthaven van Madrid is deze week een man opgepakt die internationaal en op grote schaal cocaïne zou hebben verhandeld. Er liep een Europees arrestatiebevel tegen de man. Over zijn nationaliteit heeft de Spaanse politie niets bekend gemaakt. De man is verdachte in een onderzoek van het Berlijnse Openbaar Ministerie. Hij wordt verdacht van cocaïnehandel en het witwassen. Tegelijk met de arrestatie van de verdachte was er een serie aanhoudingen in drie Europese landen.

Tip

De man was net aangekomen op een vlucht vanuit Costa Rica. Toen agenten zijn identiteit controleerden toonde de man een vals Duits paspoort. De arrestatie vond plaats op grond van een tip van de Duitse autoriteiten.

In Duitsland, Letland en Spanje waren er arrestaties waarbij meer dan 220 politieagenten zijn ingezet. Er zijn 14 mensen in de leeftijd tussen de 22 en 62 jaar gearresteerd. De politie heeft in de drie landen op veertig locaties doorzoekingen gedaan. Er is beslag gelegd op banktegoeden ter waarde van ruim 14 miljoen euro.

5.000 kilo

De operatie werd uitgevoerd naar aanleiding van een onderzoek dat in 2018 was gestart door het Berlijnse parket na de inbeslagname van 690 kilo cocaïne uit Brazilië in een container met bestemming Duitsland. De groep zou betrokken zijn geweest bij de invoer van bijna 5.000 kilo cocaïne. De specialisatie van de groep was het verstoppen van cocaïne in stalen balken.

Volgens de politie was de groep actief sinds 2011. Ze beschikten over een groot netwerk van dekmantel-bv’s.