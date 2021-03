Spanje: Nederlandse hasjsmokkelaars opgepakt

Connect on Linked in

Na een tip vanuit Nederland heeft de Spaanse Guardia Civil vorige week vier mensen gearresteerd die in vrachtwagens hasj van Spanje naar Nederland en andere Europese landen zouden vervoeren.

De Guardia Civil zegt na de informatie uit Nederland twee personen van de Nederlandse criminele organisatie te hebben gelokaliseerd in een hotel in de kustplaats Benalmádena (in de provincie Malaga). Tijdens een observatie bleek dat de twee een pakhuis op het industrieterrein Viso in Malaga bezochten. Daar stelden de agenten vast dat er rondom de loods veel veiligheidsmaatregelen waren genomen om buiten zicht te blijven van politie of rivalen.

Na enkele dagen werd een industriële airconditioningmachine op een pallet opgehaald door een vrachtwagen met oplegger van een internationaal transportbedrijf.

Deze vrachtwagen werd daarna onderschept en de lading werd gecontroleerd. In de machine zaten vijf juten balen met 175 kilo hasj. De Nederlandse vrachtwagenchauffeur en de twee andere Nederlanders werden gearresteerd.

In de loods stond nog een andere pallet met een zelfde apparaat. Ook van dat apparaat was aan de binnenkant ruimte gemaakt voor het vervoer van hasj, aldus de Guardia Civil.

Enkele dagen later is een vierde persoon, van Spaanse nationaliteit, gearresteerd. Hij zou hebben optreden als tussenpersoon voor de Nederlandse organisatie en de Marokkaanse producent van hasj.